Taschenlampe ja, aber keine Batterien. Streichhölzer gibt es, aber keine Kerzen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die einem zum Verhängnis werden können, wie dieses Beispiel für den Fall eines länger anhaltenden Stromausfalls zeigt. Was man in welcher Notsituation griffbereit haben sollte, erklären Experten am Sonnabend auf dem Prignitztag.

Zu diesem lädt der Landkreis Prignitz nach Perleberg ein. Anlass sind 30 Jahre Landkreis. Während sich auf der Bühne Vereine und Chöre präsentieren, können Besucher rund um die Rolandhalle Technik anschauen und teilweise selbst ausprobieren. „Die ganze Blaulichtfamilie wird dort sein“, sagt Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz.

Katastrophenschutz informiert über Notfallvorsorge

„Meine Mitarbeiter werden über die Notfallvorsorge informieren“, sagt Bethmann. Ein Stromausfall sei ein wahrscheinliches Szenario. Man kann sich aber auch über Brandschutz in der eigenen Wohnung informieren oder den Einsatzleitwagen für Waldbrände anschauen.

THW errichtet eine Ölsperre

Das THW kommt mit Spezialfahrzeugen, wird eine Ölsperre errichten. Die Gefahrstoffeinheit der Feuerwehr ist mit dem Erkundungsfahrzeug vor Ort und das DRK Prignitz zeigt, wie es im Notfall helfen kann. „Besucher können uns ansprechen, Fragen stellen und all die Technik anschauen, die sie sonst nur im Vorbeifahren sehen“, lädt Bethmann ein.

Der Prignitztag findet von 10 bis 18 Uhr auf dem Festplatz an der Rolandhalle statt. Auch die Verleihung des Bürgerpreises der Sparkasse Prignitz und des Landrates findet erstmalig öffentlich auf der Festbühne statt.