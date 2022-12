Wer in der Freizeit zu Fuß in der Prignitz unterwegs ist, muss hart im Nehmen sein. Symbolfoto: dpa/Swen Pförtner up-down up-down Wandern in der Prignitz Kritik am Tourismusverband: Prignitz ist noch keine Wanderregion Von Ronald Ufer | 13.12.2022, 16:43 Uhr

Wer in der Freizeit zu Fuß in der Prignitz unterwegs ist, muss hart im Nehmen sein. Ungenaue Wegeinformationen und fehlende Rastmöglichkeiten drohen, den Spaß an dieser Freizeitgestaltung zu nehmen.