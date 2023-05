Audrey probiert in der Kreismusikschule Prignitz die kleine Bratsche aus. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Kreismusikschule Prignitz Audrey spielt die ersten eigenen Töne auf der Bratsche Von Hanno Taufenbach | 02.05.2023, 10:38 Uhr

Am Tag der offenen Tür können Kinder in der Kreismusikschule Prignitz Instrumente ausprobieren, eine Probestunde vereinbaren. Die Schule bereitet sich in diesen Wochen auf ein Jubiläum vor und plant Großes.