Perlebergs Großer Markt präsentiert sich weitestgehend baumlos. Eine Ausnahme bilden die vier kleinen Robinien vor Sparkasse und Apotheke. Foto: Caroline Hähnel Bürger wünschen sich mehr Bäume Könnte Perlebergs historische Innenstadt grüner werden? Von Caroline Hähnel | 26.07.2023, 16:08 Uhr

Viele Perleberger haben einen Wunsch: mehr Grün in der historischen Innenstadt. Doch das ist nicht so einfach umzusetzen. Das sagen Stadt und Denkmalschutzbehörde zu der Möglichkeit, neue Bäume in der Altstadt zu pflanzen.