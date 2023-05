Bei der Kneipennacht in Perleberg hatten Mandy (l.) und Melly hinter dem Tresen im Knödelclub alle Hände voll zu tun. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Kneipennacht in Perleberg Besucher und Gastronomen machen Innenstadt zur Partymeile Von Martina Kasprzak | 01.05.2023, 13:08 Uhr

Nach der Corona-Krise war es die erste Kneipennacht, die wieder in Perleberg stattfinden konnte. Sieben Gastronomen nahmen teil. Auf die Perleberger und Besucher wartete Live-Musik. So kam die Veranstaltung an.