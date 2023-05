Sie trafen sich bei der Kneipennacht 2023 in Perleberg zufällig im Hof des Restaurants „L‘Italiano“: Lea Müller sowie Lena und Erik Katzke aus Sükow mit der Dallminerin Christin Schulz. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down In sieben Cafés und Restaurants Besucher und Gastronomen machen Perleberg bei der Kneipennacht zur Partymeile Von Martina Kasprzak | 01.05.2023, 13:08 Uhr | Update vor 3 Std.

Nach der Corona-Krise war es die erste Kneipennacht, die wieder in Perleberg stattfinden konnte. Sieben Gastronomen nahmen teil. Auf die Perleberger und Besucher wartete Live-Musik. So kam die Veranstaltung an.