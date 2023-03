Vom Cembalo bis hin zur Theorbe reicht das Spektrum historischer Instrumente, die die Klanglandschaft Prignitz 2023 an verschiedenen Orten in der Prignitz erklingen lässt. Symbolfoto: Zitterbart up-down up-down Konzerte in der Prignitz „Klassik im Lokschuppen“ bringt junge Musiker auf die Bühne Von Caroline Hähnel | 28.03.2023, 17:37 Uhr

Alte Musik in der Prignitz: Die diesjährige Konzertreihe der Klanglandschaft Prignitz präsentiert selten Gehörtes an Orten, an denen normalerweise keine klassische Musik erklingt.