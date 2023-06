Mit einem Familienfest feiert die Kita Bellagio in Perleberg ihren 15. Geburtstag. Foto: Christiane Großmann up-down up-down Kinderbetreuung So feiert die Kita Bellagio ihren 15. Geburtstag in Perleberg Von Renè Hill | 02.06.2023, 05:00 Uhr

Am Freitag feiert die Kita Bellagio in der Berliner Straße 14 in Perleberg ihren 15. Geburtstag. Mit sechs Kindern hat damals alles angefangen. Heute sind es schon 60.