Jung und politisch engagiert: Justin Mehling. Foto: Renè Hill up-down up-down Junge Union Prignitz US-Wahlkampf motiviert jungen Perleberger Von Renè Hill | 27.09.2022, 12:46 Uhr

Seit erst zwei Jahren lebt Justin Mehling in der Prignitz. Er bringt sich aktiv in seinem neuen CDU-Kreisverband ein. Jetzt will der 22-Jährige für mehr Öffentlichkeit bei der Jungen Union sorgen.