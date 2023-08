Geschäftsjubiläum Die Deutsche Bank macht auch nach 30 Jahren in Perleberg weiter Von Renè Hill | 04.08.2023, 10:48 Uhr Filialdirektorin Susann Falkenhagen (rechts) und Constance Wendt in der Perleberger Filiale der Deutschen Bank. Foto: Renè Hill up-down up-down

Am 6. August 1993 eröffnete die Deutsche Bank in Perleberg eine Filiale. Von Beginn an dabei ist die heutige Filialdirektorin Susann Falkenhagen. So erinnert sie sich an den Anfang.