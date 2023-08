Nahversorger bleibt in Perleberg Ost Jens Bockelmann übernimmt EDEKA-Markt am Berliner Weg in Perleberg Von Renè Hill | 08.08.2023, 16:24 Uhr Im September übergibt Simone Misigaiski ihren EDEKA-Markt am Berliner Weg an Jens Bockelmann. Foto: Renè Hill up-down up-down

Nach 33 Jahren trennt sich Simone Misigaiski von ihrem EDEKA-Markt am Berliner Weg in Perleberg. Doch er bleibt nicht geschlossen. Mit Jens Bockelmann ist ein Nachfolger gefunden. So sieht der Neuanfang aus.