Entwöhnung im Ärztehaus am Krankenhaus in Perleberg Den Griff zum Tabak lassen

Über Risiken und den Umgang mit Tabak werden Interessierte zu einer Infoveranstaltung am 10. Mai in das Ärztehaus am Krankenhaus in Perleberg eingeladen. Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kreiskrankenhauses Prignitz bietet ab Mai ein nachgewiesen wirksames Gruppenangebot zur Tabakentwöhnung an.