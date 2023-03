Ukrainekrieg: Wie wir mit Ängsten umgehen können Foto: dpa-tmn up-down up-down Perleberg Infos zur Angststörungen im Ärztehaus am Krankenhaus Von Frank Liebetanz | 09.03.2023, 11:15 Uhr

Um Angststörungen und Möglichkeiten der Behandlung geht es bald in einer Infoveranstaltung im Ärztehaus am Krankenhaus in Perleberg.