Perleberg Unbekannte brechen in Wohnhaus ein Von Haley Hintz | 24.08.2023, 08:44 Uhr In Perleberg wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa/Archiv

Unbekannte sollen am Dienstag zwischen zehn und 13 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Sükower Straße eingedrungen sein.