Prignitz Eine Frau wird an der Verkehrsinsel angefahren und schwer verletzt Von Haley Hintz | 10.08.2023, 05:32 Uhr In Perleberg wurde eine Frau angefahren. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down

Beim Überqueren der Fahrbahn an einer Verkehrsinsel ist eine 87-Jährige am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Quitzower Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.