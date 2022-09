Thomas Domres freut sich mit seiner Partnerin Katharina Slania über das sehr gute Abschneiden bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag. Foto: Renè Hill up-down up-down Bürgermeisterwahl Perleberg Geringe Wahlbeteiligung enttäuscht Kandidaten und Parteien Von Renè Hill | 19.09.2022, 14:00 Uhr

Die Perleberger müssen am 9. Oktober erneut an die Wahlurnen. Dann entscheidet sich in der Stichwahl zwischen Thomas Domres (Die Linke) und Axel Schmidt (CDU/FDP), wer künftig die Geschickte der Stadt lenkt.