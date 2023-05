Feuerwehr und Rettungsdienst bergen bei einem simulieren Unfall in Perleberg eine Person von einem Baugerüst. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Notfall auf dem Baugerüst Einsatzkräfte trainieren in Perleberg die Höhenrettung Von Hanno Taufenbach | 07.05.2023, 14:09 Uhr

Rettungseinsätze in der Höhe sind kompliziert und selten. Deshalb ist es wichtig, sie zu trainieren. Wie das geht, zeigten Einsatzkräfte am Sonnabend in Perleberg.