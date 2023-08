Perleberg Bei Arbeiten am Fußboden entsteht ein Schwelbrand Von Haley Hintz | 22.08.2023, 08:38 Uhr In Perleberg kam es zu einem Brand. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down

Am Montag kam es zu einem Brand in Perleberg. Dieser geschah in einem Mehrfamilienhaus in der Bäckerstraße.