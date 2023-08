An der Stepenitz in Perleberg In der Wittenberger Straße haben die Bauarbeiten am UT-Wehr begonnen Von Caroline Hähnel | 30.08.2023, 15:29 Uhr Das Stepenitz-Wehr an der Wittenberger Straße in Perleberg wird saniert. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down

Am Mittwoch ist die Stepenitzbrücke an der Wittenberger Straße in Perleberg gesperrt. Grund ist die Sanierung des Wehres. Diese Arbeiten erfolgen bereits, das steht noch an.