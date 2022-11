Lorenz Untersteiner (l.) und Michael Dietl (r.) haben zusammen mit Freunden die Kneipe Knödelclub in Perleberg eröffnet. Foto: Fabian Lehmann up-down up-down Neue Kneipe in Perleberg Knödelclub bietet Tiroler Genuss und Gemütlichkeit Von Fabian Lehmann | 25.11.2022, 11:44 Uhr

Zwei Tiroler machen eine Kneipe in Perleberg auf. Die Geburt des Knödelclubs in der Bäckerstraße könnte man auch mit liebevoll, aber chaotisch beschreiben. Wer durch die Tür tritt, möchte so schnell nicht wieder hinaus.