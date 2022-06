Mit einem richtigen Kaffee- und Zuckerwattestand ist das Duo Omnivolant in Perleberg dabei. Was ist passender bei einem Straßenkunstfestival. FOTO: (c)Omnivolant Straßenkunst-Festival PerleBÄM Am Sonntag wird Perlebergs Innenstadt zur großen Bühne Von Renè Hill | 14.06.2022, 12:24 Uhr

Straßenkünstler aus dem In- und Ausland kommen am Sonntag in die Rolandstadt, präsentieren sich und ihre Kunst. Bei einem Stadtbummel sind sie zwischen Roland und Bäckerstraße zu erleben.