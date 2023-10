Der 35-jährige Daniel Gerike aus Neuhausen bei Perleberg hat Lymphdrüsenkrebs. Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Daniels Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung, um zu helfen, starteten zusammen mit der DKMS eine Online-Aktion und wandten sich auch an unsere Zeitung, mit dem Appell an alle Prignitzer, sich registrieren zu lassen.

Lesen Sie mehr zu dem Thema: Freunde von Daniel Gerike wollen sein Leben retten

Die Anteilnahme aus der Region war so groß, dass sich innerhalb einer Woche über 800 Menschen ein Registrierungsset bestellt haben. „Das rührt uns alle sehr und gibt besonders Daniel viel Hoffnung und Mut“, so Daniels Ehefrau Jenny. „Wir sind unglaublich dankbar über diese große Unterstützung aus unserem Umfeld und der gesamten Bevölkerung.“ Doch noch war der richtige Spender nicht dabei.

Um noch mehr Menschen zu motivieren, veranstaltet die DKMS eine Registrierungsaktion in Perleberg. Hier kann sich jeder, der sich noch kein Registrierungsset online bestellt hat, am 28. Oktober von 10 bis 14 Uhr im Ärztehaus als Stammzellspender registrieren lassen.

So läuft die Registrierung bei DKMS – in Perleberg und online

Die Registrierung geht einfach und schnell. Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen, heißt es in einer Pressemitteilung der DKMS zu der Aktion. Auch diejenigen, die sich bereits ein Set über Daniels Online-Link bestellt haben, brauchen sich nicht zusätzlich registrieren lassen. Einmal aufgenommene Daten stehen weltweit für Patienten zur Verfügung. Da die Registrierung auf digitalem Wege stattfinden soll, bittet die DKMS, ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen.

Menschen, die am 28. Oktober nicht nach Perleberg kommen können, können sich weiterhin über den Link www.dkms.de/danielwillleben ein Registrierungsset nach Hause bestellen.