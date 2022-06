19. Elblandfestspiele am Freitag und Sonnabend auf der Ölmühle: Heute Abend treffen die Künstler ein, noch ausgenommen das Deutsche Filmorchester Babelsberg und das Gesangsduo Anita und Alexandra Hofmann, sagt Lutz Lorenz vom künstlerischen Betriebsbüro. Bevor am Freitag alle bei der Generalprobe auf der Elblandbühne stehen, finde am Donnerstag zwischen 10 und 17 Uhr im Kulturhaus eine komplette Ablaufprobe statt.