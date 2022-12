Das Gottfried-Arnold-Gymnasium veranstaltet ein Weihnachtskonzert. Symbolfoto: imago images / Shotshop up-down up-down Weihnachtskonzert in Perleberg Gottfried-Arnold-Gymnasium versetzt in weihnachtliche Stimmung Von Caroline Hähnel | 08.12.2022, 16:20 Uhr

In diesem Jahr wird wieder ein buntes Programm an Weihnachtsmusik am Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium zu erleben sein.