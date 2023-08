Baustart am Gymnasium Am Gymnasium Perleberg wird der Schulhof nach Schülerplänen gestaltet Von Renè Hill | 10.08.2023, 11:04 Uhr Die Bauarbeiten zur Schulhofumgestaltung haben begonnen. Foto: Renè Hill up-down up-down

Der Schulhof des Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasiums in Perleberg wird umgestaltet. Das Besondere daran: Schüler haben im Rahmen eines Projektes ihre Ideen in Pläne gefasst. So werden sie jetzt umgesetzt.