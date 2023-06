Zahlreiche ausländische Mitbürger wohnen im Perleberger Stadtteil Perleberg Ost, in der Heinrich-Heine- und der Thomas-Müntzer-Straße. Foto: Renè Hill up-down up-down Keine Wohnungen an Ukrainer? Perleberger Vermieter weist Kritik zurück: Fast 280 Wohnungen sind an Flüchtlinge vermietet Von Renè Hill | 14.06.2023, 17:36 Uhr

Beim Besuch von Integrationsministerin Ursula Nonnemacher übte die Initiative „Perleberg hilft“ Kritik an der GWG. Ihr Vorwurf: Sie vermiete nicht an Ukrainer. Dem widerspricht die Wohnungsgesellschaft. So engagiert sich die GWG.