Die Frauen im Dirndl, die Männer in Lederhosen. Das war am Sonnabend oft zu sehen. Natürlich gehörte auch das Maß Bier dazu. Foto: Renè Hill Rolandhalle Perleberg Karstädter Oktoberfest lockt Fans und neue Gäste Von Renè Hill | 30.10.2022, 17:16 Uhr

Schon der Name macht neugierig: Karstädter Oktoberfest in der Rolandhalle Perleberg. Und so kamen viele Fans der Traditionsveranstaltung, aber auch viele Perleberger, feierten bei Bier und Brezen den Oktoberausklang.