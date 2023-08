Marktfrau Helma Gut, dass wir die Feuerwehr in der Stadt Perleberg und ihren Ortsteilen haben Eine Kolumne von Marktfrau Helma | 09.08.2023, 16:54 Uhr Während des Einsatzes in der Parchimer Straße. Foto: Beate Mundt up-down up-down

Marktfrau Helma erinnert an den Brand mitten in der Perleberger Innenstadt in der vergangenen Woche. Gleichzeitig wirbt sie um neue Kameraden bei den Wehren der Rolandstadt.