Machen Sie doch einmal selbst eine Schlagzeile für die Zeitung. Verraten Sie uns, warum Sie den „Prignitzer“ lesen oder warum nicht. Schauen Sie zu, wie wir Ihre Aussagen in unseren Artikel einbauen und live auf unseren Portalen posten. Lassen Sie sich zeigen, wie der Online-Artikel in die gedruckte Zeitung kommt. All das ist morgen auf dem Prignitztag in Perleberg möglich.

Gläserne Redaktion von 10 bis 18 Uhr auf dem Prignitztag

Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, am Sonnabend in unsere Gläserne Redaktion auf dem Festplatz an der Rolandhalle in Perleberg ein. Ihre Fragen beantworten Redaktionsleiter Hanno Taufenbach, die stellvertretende Leiterin Gina Werthe und Reporter Renè Hill. Wir sind von 10 bis 18 Uhr für Sie erreichbar.

Anlass für unsere Einladung an Sie ist der 130. Geburtstag des „Prignitzers“. Er ist die älteste Tageszeitung in der Region und in Brandenburg. Wir feiern dieses Jubiläum in einer schwierigen Zeit, die Medienbranche befindet sich im Umbruch. Das zeigt sich unter anderem an der Einstellung von gedruckten Zeitungen. In der Prignitz stellt zum Beispiel die Märkische Allgemeine Zeitung ihre Printausgabe ab Oktober ein.

Printausgabe bleibt erhalten

„Der Prignitzer“ hat sich für einen anderen Weg entschieden. Er wird weiter als gedruckte Ausgabe erscheinen. Dieses Thema bewegt auch die Wirtschaft und Politik. Das haben Reaktionen und Gespräche auf unserem Empfang anlässlich des 130. Jubiläums gezeigt. Ronald Otto, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft mbH Perleberg/Karstädt, sagte: „Für mich ist es ganz eindeutig: ,Der Prignitzer’ ist ein Teil der Prignitz und gehört dazu.“

Ronald Otto kauft drei zusätzliche Abos

Als ein kommunales Unternehmen seien er und seine Mitarbeiter ebenfalls der Region verbunden und wollen Partner sein: „Ich werde drei zusätzliche Abos kaufen“, so Otto. Das sei sein Geburtstagsgeschenk an unsere Zeitung.

„Wir geben gerne etwas zurück“, sagt er mit Blick auf die umfangreiche regionale Berichterstattung. Diese Philosophie verfolgen sie auch bei ihren Mietern. „Wenn ein Geschäft unsere Ladenfläche mietet, kaufen wir dort ein“, so Otto.

Jeder findet sich gerne in der Zeitung wieder

Lutz Lange greift diesen Gedanken als Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative Westprignitz auf: „Seien wir ehrlich. Jeder will die Zeitung haben und findet sich gerne darin wieder. Wir mit unseren Unternehmen, Bürgermeister und Vereine mit ihren Anliegen.“

Wer das will, müsse aber auch etwas dafür tun, dass diese Möglichkeit bestehen bleibt, denn „eine Zeitung ist ein Wirtschaftsunternehmen“, so Lange. Das könnten Anzeigen oder Abos sein. „In meinem Unternehmen haben wir elf Abos vom ,Prignitzer’ und nehmen jetzt noch einmal drei dazu“, kündigt Lange an. Für ihn sei die regionale Zeitung nicht nur ein Medium, wie es viele am Markt gebe. „Die Zeitung ist wichtig für eine objektive Berichterstattung.“

Landrat spricht mit Bürgern auf dem Prignitztag

Über diese Themen, über Ihre Wünsche können Sie mit uns auf dem Prignitztag ins Gespräch kommen. An diesem Tag werden sich Vereine und Unternehmen aus der Prignitz präsentieren. Ein buntes Programm findet auf der Bühne statt. Landrat Christian Müller ist der Gastgeber und wird selbst ganztägig vor Ort sein. Er freue sich auf Gespräche mit den Bürgern.