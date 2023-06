Zeitzeugin Christa Siegmund berichtete neben Gisela Freimark aus der Zeit von Anfang der 1950er Jahre und erhielt von Landrat Christian Müller Blumen als Dank. Foto: Bernd Atzenroth up-down up-down Gedenkveranstaltung in Perleberg Zeitzeugenbericht rührte beim Gedenken an den 17. Juni 1953 zu Tränen Von Inka Reblin | 19.06.2023, 15:07 Uhr

Etwa 30 Menschen nahmen am Samstag in Perleberg an der Veranstaltung des Landkreises Prignitz zum 70. Jahrestag der Niederschlagung des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 in der DDR teil und erlebten den berührenden Bericht der Zeitzeugin Christa Siegmund.