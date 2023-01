Irmgard Wienert (l.) ist mit ihren 98 Jahren noch textsicher. Beim Auftritt des Chores singt sie fleißig mit. Foto: Renè Hill up-down up-down DRK-Tagespflege Perleberg Große Geburtstagsüberraschung für 98-jährige Irmgard Wienert Von Renè Hill | 05.01.2023, 13:07 Uhr

Ihren 98. Geburtstag am Mittwoch hat Irmgard Wienert in kleiner familiärer Runde gefeiert, im großen Kreis gab‘s dann am Donnerstag eine Feier bei der DRK-Tagespflege.