Rainer Pickert überbringt Gertrud Thalmann die Glückwünsche der Rolandstadt Perleberg. FOTO: Renè Hill Rolandstadt gratuliert zum 90. Getrud Thalmann blickt auf 90 Lebensjahre zurück Von Renè Hill | 25.05.2022, 12:39 Uhr

Im Seniorenpflegezentrum in der Perleberger Ackerstraße geben sich am Mittwoch die Gratulanten die Klinke in die Hand, denn Getrud Thalmann feiert ihren 90. Geburtstag.