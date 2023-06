Gemeinsam das Landesfest vorbereiten Foto: DPA/Soeren Stache up-down up-down Marktfrau Helma Brandenburgtag 2025 in Perleberg: Gemeinsam das Landesfest vorbereiten Eine Kolumne von Marktfrau Helma | 21.06.2023, 12:24 Uhr

Großer Freude herrscht in der Rolandstadt Perleberg. So freut sich auch Marktfrau Helma, dass der Brandenburgtag 2025 an die Stadt vergeben wurde. Sie fordert alle Perleberger auf, dieses Großereignis mit vorzubereiten.