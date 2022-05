Die Stadtverordneten müssen über das Ausscheiden Annett Juras aus dem Bürgermeisteramt entscheiden. FOTO: Ellmenreich Bürgermeisterin zurück im Perleberger Rathaus Annett Jura führt immer noch die Amtsgeschäfte Von Renè Hill | 04.05.2022, 10:28 Uhr

Trotz der offiziellen Bestätigung aus dem Bundesbauministerium in der vergangenen Woche, dass Annett Jura am 2. Mai dort ihre neue Tätigkeit aufnimmt, bleibt sie vorerst Bürgermeisterin in Perleberg.