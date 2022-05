Firas Alfares nutzt das Konzert in Rosenhagen für die Vorbereitung auf den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. FOTO: Renè Hill Musik in Rosenhagener Kirche Nachwuchstalente präsentieren sich vor „Jugend musiziert“-Finale Von Renè Hill | 19.05.2022, 12:38 Uhr

Wenn am Sonnabend das Konzert unter dem Motto „Klavier-Kammermusik“ ihre zehnte Auflage erlebt, sind auch drei junge Musiker dabei, die Anfang Juni am Bundesfinale „Jugend musiziert“ in Oldenburg teilnehmen.