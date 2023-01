Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv up-down up-down Perleberg Feuerwehr sucht Nachwuchs in der Friedrich-Gedicke-Oberschule Von Frank Liebetanz | 18.01.2023, 12:57 Uhr

Kräfte der Ortsfeuerwehr Perleberg waren am Tag der offenen Tür zu Gast an der Friedrich-Gedicke-Oberschule. Im Vordergrund stand das Gewinnen des Nachwuchses für die Arbeitsgruppe Feuerwehr an dieser Schule.