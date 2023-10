Bewegungen am Großen Markt Neu eröffnete Feldenkrais-Praxis in Perleberg soll Schmerzen bekämpfen Von Ronald Ufer | 21.10.2023, 17:36 Uhr Sophia Sewig in ihrer Praxis. Foto: Ronald Ufer up-down up-down

Alltägliche Bewegungsabläufe haben mit der Zeit manchmal schmerzhafte Folgen. Genau da setzt Sophia Sewig mit ihrem Feldenkrais-Raum in Perleberg an. So funktioniert die Therapie.