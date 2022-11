Falko Kotzur produziert auch am neuen Standort den Perleberger Senf. Foto: Renè Hill up-down up-down Neueröffnung in Perleberg Senfmanufaktur eröffnet Hofladen und Café auf dem Großen Markt Von Renè Hill | 08.11.2022, 14:53 Uhr

In den vergangenen vier Monaten wurde in den Geschäftsräumen des Wohn- und Geschäftshauses Großer Markt 11 fleißig gewerkelt. Noch laufen die letzten Arbeiten, bevor am Freitag die Senfmanufaktur ihre neuen Räume eröffnet.