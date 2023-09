Am Dienstagnachmittag sprang ein 15-Jähriger aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Thomas-Müntzer-Straße in Perleberg. Darüber informierte am Mittwoch die Polizeidirektion Nord.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich der Jugendliche zuvor, maskiert und mit einem Messer in der Hand, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft, indem er zunächst klopfte und einen 12-jährigen Jungen schlug, der ihm die Tür öffnete. Als das Kind im Treppenhaus um Hilfe rief, seien umgehend Nachbarn herbeigeeilt.

Offenbar weil er seinen Fluchtweg versperrt sah, drängte sich der 15-Jährige in die fremde Wohnung und sprang dort vom Balkon. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der 12-Jährige wurde im Gesicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.