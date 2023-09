Bauvorhaben in Perleberg Die Wehrbrücke an der Neuen Mühle wird ab 4. Oktober saniert Von Renè Hill | 27.09.2023, 13:30 Uhr Die Holzbohlen auf der Brücke sind sichtbar in die Jahre gekommen. Jetzt werden sie erneuert. Foto: Renè Hill up-down up-down

Die lange geplante Sanierung der Wehrbrücke an der Neuen Mühle in Perleberg beginnt. Dafür wird die Brücke komplett gesperrt. Wanderer, Reiter und Radfahrer müssen andere Wege nutzen. Das passiert in den kommenden Monaten.