FOTO: Margret Voelkel Regionale Entwicklung Die Prignitz will wieder Leader-Region werden Von Martina Kasprzak | 12.04.2022, 13:18 Uhr

Ende April wird noch eine Million Euro an Leader-Fördermittel für Projekte in der Region verteilt. Die Lokale Arbeitsgruppe Storchenland erarbeitet eine Strategie, um von 2023 bis 2027 in die Förderung zu gelangen.