Perleberg Kameraden retten Frau mit Kind aus brennendem Haus in der Innenstadt

Am Dienstagabend wurden Feuerwehren in Perleberg zu einem Gebäudebrand alarmiert. Das Feuer hatte sich in der Innenstadt ereignet.