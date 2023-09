Der erste Prignitztag am kommenden Sonnabend ist weit mehr als ein Tag der offenen Tür der Kreisverwaltung. Ja, der Landkreis lädt ein, aber es werden sich auf dem Festplatz in Perleberg Vereine und Betriebe aus der ganzen Region präsentieren.

„Auf dem Platz gibt es eine Vielzahl von Ausstellern. Man bekommt einen guten Eindruck davon, was es alles an regionalen Produkten und wirtschaftlichen Aktivitäten gibt – und worauf man alles in der Prignitz stolz sein kann“, teilt der Landkreis mit.

Cerealien und Met auf dem Prignitztag

So wird die Firma Nordgetreide ihre Produkte und Cerealien vorstellen. Met, Honig und Bier aus der Region können verköstigt werden. Wer es exotisch mag, sollte am Stand der Straußenfarm Perleberg vorbeischauen. Gin aus der Gans Manufaktur hat es längst in die Supermärkte geschafft und kann erworben werden.

Bäcker Grünberg serviert frischen Kuchen

Was einen frisch gebackenen Kuchen ausmacht, können Besucher am Stand der Bäckerei Grünberg erleben. Passend dazu reicht eine Rösterei aromatischen Kaffee. Das ist Ihnen zu viel Kulinarik? Kein Problem, die Prignitz ist reich an Kultur. Traditionelles Handwerk zeigen Kathrin und Steffen Jahnes vom Landweg e.V. Sie präsentieren Stickereien und bieten einen Workshop an.

Spielen mit Riesenbausteinen auf dem Prignitztag

Beim Kirchenkreis können Kinder mit Riesenbausteinen spielen, der Jagdverband erklärt, wie er Rehkitze retten will. Der Kreisbauernverband wirbt für Berufe in der Landwirtschaft und wer sich beruflich neu orientieren will, erfährt die aktuellen Stellenangebote vom Landkreis.

In seinem Oldtimerbus wird Peter Lüdke Weinproben auf dem Prignitztag anbieten. Foto: Peter Lüdke

Der Tag könnte mit einem Gläschen Wein ausklingen. Zu diesem lädt Peter Lüdke ein. Er serviert Wein in seinem Oldtimerbus, mit dem er auch Kaffee- und Weinfahrten durch die Prignitz anbietet.

Mit dem Bus 941 zum Prignitztag auf der Festwiese

Wer ohne Auto kommen möchte, kann die Perleberger Buslinie 941 nutzen, die ansonsten nur montags bis freitags fährt. Der Bus wird an allen Haltestellen halten und fahrplanmäßig die Festwiese anfahren.

