Lotte Lehmann Akademie 2023 Sein musikalischer Weg führte Maximilian Klakow von der Prignitz über die Meere nach Wien Von Caroline Hähnel | 18.08.2023, 16:02 Uhr Maximilian Klakow nahm 2018 an der Lotte Lehmann Akademie teil. Heute steht der Prignitzer in Wien auf der Bühne. Foto: Barbara Haak

Mit 13 war Maximilian Klakow einer der jüngsten Teilnehmer der Lotte Lehmann Woche, mit 19 heuerte er auf einem Kreuzfahrtschiff an. Heute singt der Meyenburger in Musicals und Opern an großen Häusern.