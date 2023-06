Die Stadt Perleberg und ihre Bürger wollen 2025 gute Gastgeber sein. Foto: Renè Hill up-down up-down Kuratorium Brandenburg-Tag Entscheidung ist gefallen: Landesfest kommt 2025 nach Perleberg Von Renè Hill | 16.06.2023, 17:56 Uhr

Die Perleberger Delegation hat das Kuratorium Brandenburg-Tag mit seinem Auftritt überzeugen können. So wird das Landesfest 2025 in der Rolandstadt stattfinden. So waren die ersten Reaktionen.