David Dreker entwickelt Innenstadt - David Dreker schafft nachhaltigen Wohnraum in historischen Gebäuden Von Caroline Hähnel | 03.04.2023, 10:32 Uhr

Eigentlich suchte David Dreker in der Prignitz eine Wiese für ein Klimaschutzprojekt. Stattdessen verliebte er sich in ein denkmalgeschütztes Haus in Perleberg und zog kurzerhand dorthin, um es zu renovieren.