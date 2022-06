Das sind die Gesichter auf der Buswerbung: Domenic Besser (l.), Chris Konopitzky, Virginia Keinfleldt, Lenny-Sean Theis und Cathie-Jean Wiswedel. Sie alle werben auf dem Prignitzbus für eine Ausbildung zum Pflegefachkraft. FOTO: Ismail Kul Schule für Gesundheitsberufe Perleberg Angehende Pfleger ein Jahr lang unterwegs mit Prignitzbus Von Ismail Kul | 20.06.2022, 13:14 Uhr

Ein Jahr lang werden auf einem Prignitzbus große Fotos von fünf jungen Menschen zu sehen sein. Hier erzählen sie, wie es dazu kam, und was sie an dem Beruf so toll finden.