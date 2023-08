BONA Stadtbibliothek Perleberg Das lesen die Prignitzer im Sommer besonders gerne Von Caroline Hähnel | 23.08.2023, 15:35 Uhr Viele Prignitzer lesen nicht nur im Herbst und Winter gern. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst up-down up-down

Sommerzeit ist Urlaubszeit, und die ist für viele zugleich Lesezeit. In der BONA Stadtbibliothek in Perleberg weiß man, was die bevorzugte Sommerlektüre der Prignitzer ist.