Dagmar Frederic kommt zum Tierparkfest nach Perleberg. Foto: Ralf Hirschberger/dpa up-down up-down Tierparkfest mit Stargast Dagmar Frederic kommt in den Tierpark Perleberg Von Renè Hill | 31.05.2023, 12:26 Uhr

Am Sonntag findet in Perleberg das Tierparkfest statt. Neben einem Bummel durch den Tierpark erwartet die Besucher ein buntes Programm. So sieht der Tag aus.