Rettungsflieger Christoph 39 Landen auf engem Raum: Wo Piloten in der Prignitz landen dürfen und wo nicht Von Fabian Lehmann | 31.08.2023, 13:01 Uhr Christoph 39 kann in Wittenberge landen, aber nur auf bestimmen Flächen. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down

Für die Luftrettung des ADAC in der Prignitz sind Einsätze in städtischem Gebiet besondere Herausforderungen. Nur wenige Plätze kommen für die Landung von Christoph 39 in Frage. Sein Vorteil ist die Geschwindigkeit.